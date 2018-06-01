Моуринью захотел футболиста сборной России

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью просматривал полузащитника московского ЦСКА Александра Головина на матче сборной России против команды Австрии. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, изначально Моуринью приехал понаблюдать за нападающим «Вест Хэма» Марко Арнаутовичем, однако его истинной целью был Головин, который привлек внимание португальца после встреч с ЦСКА в Лиге чемпионов. В материале отмечается, что полузащитник армейцев рассматривается Моуринью в качестве замены испанцу Хуану Мате.

Сборная России 30 мая провела товарищескую встречу против австрийцев. Матч завершился поражением россиян со счетом 0:1.

29 мая «Чемпионат.com» сообщал, что Головиным интересуется клуб французской Лиги 1 «Монако». По информации портала, в трансфере заинтересован лично российский владелец клуба Дмитрий Рыболовлев.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах чемпионата России, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Футболист также выходил на поле в 10 матчах Лиги чемпионов. Во встречах с подопечными Моуринью ЦСКА дважды проиграл (1:4; 1:2).

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