Еще один бразильский футболист получил российское гражданство

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари получил российское гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я наконец-то получил паспорт! И очень рад. Я отыграл в России почти девять лет, и российское гражданство — награда. Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее», — рассказал футболист.

В марте 2015-го Ари подал документы на получение российского гражданства. Он владеет русским языком, женат на россиянке и не раз говорил о желании выступать за сборную России. Ари играет в составе «Краснодара» с 2013 года. Минувший сезон футболист провел в «Локомотиве» на правах аренды и вместе с командой стал чемпионом России.

Ари стал уже четвертым бразильцем, получившим российское гражданство. Летом 2016-го россиянином стал защитник московского ЦСКА Марио Фернандес. В составе сборной России защитник провел все пять матчей на чемпионате мира-2018. Также российский паспорт имеют полузащитник «Динамо» Жоазиньо (2016 год) и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме (2015 год).

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