Бразилец из «Локомотива» покрыл русским матом ледяную воду

Бразильский футболист Ари, выступающий за московский «Локомотив», выругался по-русски, когда принимал ледяную ванну. Видеозапись опубликовал Eurosport.

Сначала Ари в грубой форме посоветовал товарищу не подходить. Тот в ответ заявил, что выложит ролик в социальную сеть, после чего бразилец принялся извиняться.

Ари выступает в России с 2010 года. Он владеет русским языком и в скором времени рассчитывает получить паспорт. Форвард не раз говорил о своем желании выступать за сборную России.

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