Газзаев возмутился вопросом об усах Грудинина и грубо закрыл тему

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что устал от вопросов про усы. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Вы ******* (допекли) меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», — заявил Газзаев в ответ на вопрос о судьбе усов кандидата от КПРФ.

Ранее 19 марта Павел Грудинин заявил, что выполнит свое обязательство в споре с Юрием Дудем и сбреет свои усы, если журналист, в свою очередь, признает, что выборы президента России были честными.

Дудь и Грудинин поспорили во время интервью, которое было опубликовано в феврале. По условиями заключенного пари, если политик наберет на выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — блогер побреется налысо. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней кандидат проиграл спор журналисту, набрав 11,08 процента голосов. Он занял второе место. Первым на данный момент является Владимир Путин, за которого проголосовало 76,66 процентов избирателей.

В 2005 году Газзаев пообещал сбрить усы, если ЦСКА под его руководством выиграет Кубок УЕФА. Когда это произошло, тренер отказался менять свою внешность. Он утверждал, что те слова были шуткой.

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