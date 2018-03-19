Грудинин рассказал о судьбе своих усов

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, проспоривший интервьюеру Юрию Дудю свои усы, назвал условия выполнения уговора. Его слова в понедельник, 19 марта, передает РИА Новости.

«Как только он [Дудь] на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», — сказал Грудинин журналистам в ходе пресс-конференции.

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Кандидат от КПРФ и журналист в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — Дудь побреется налысо. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней кандидат проиграл спор журналисту, набрав 11,08 процента голосов.

Утром 19 марта Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Оказавшийся несколько лет назад в аналогичной ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился дать совет Грудинину. На уточняющий вопрос о том, как самому Пескову «далось расставание с усами», тот ответил: «Легко»!

В целом по стране за Грудинина проголосовали 8 миллионов 648 тысяч человек. Он занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину, который побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66 процентов голосов. Его поддержали более 56 миллионов избирателей.

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