Сбривший усы Песков затруднился с советом проигравшему спор Грудинину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, несколько лет назад сбривший усы после проигранного спора, затруднился дать совет кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, заключившему аналогичное пари. Его слова в понедельник, 19 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов. Пресс-секретарь заметил, что требовать выполнения условий спора имеет право только тот, кто вышел победителем.

На уточняющий вопрос о том, как ему самому «далось расставание с усами», Песков ответил: «Легко!»

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Кандидат от КПРФ и журналист Юрий Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — Дудь побреется налысо. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней кандидат проиграл спор журналисту, набрав 11,08 процента голосов.

Песков сбрил усы на спор с дочерью в июне 2014 года. Елизавета Пескова взяла такое обещание с отца, если она успешно сдаст ЕГЭ. В Twitter Олега Митволя появились фотографии Пескова без усов.

Усы пресс-секретаря российского президента получили большую популярность в интернете. Среди пользователей Рунета существует популярный блог в Twitter «Усы Пескова». У него 361 тысяча подписчиков.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

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