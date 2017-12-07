Мужчины предпочли обрасти волосами в новогодние праздники

Согласно проведенному в США исследованию, более 40 процентов американцев перед Рождеством перестают бриться, сообщает Fashion Network.

Как выяснили исследователи, 41 процент американских женщин, живущих в браке или постоянном партнерстве, отметили, что в течение предрождественского месяца их супруги и бойфренды гораздо меньше бреются, причем 36 процентов опрошенных дам утверждают, что их партнер перед праздником отпускает бороду.

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Также 44 процента участвовавших в исследовании американок заявили, что волосы на голове и лице — «самая непривлекательная и неухоженная часть тела» их мужей и бойфрендов. При этом, по версии агентства маркетинговых исследований Mintel, в 2017 году около 47 процентов молодых (до 35 лет) мужчин в Великобритании пользовались услугами спа-салонов, барбершопов и салонов красоты. Для сравнения, в 2015 году этот показатель равнялся 33 процентам.

Ранее сообщалось, что в Турции объявили о недопустимости для мужчин красить волосы и бороду в черный цвет. Соответствующую фетву выпустило Управление по делам религии страны (Диянет). «Волосы, бороду и усы можно красить, если нет цели обмануть людей. Но мужчинам красить волосы в черный цвет не допускается, это неприемлемо», — указано в фетве. При этом уточняется, что разрешено использовать хну для окрашивания волос, усов и бороды.