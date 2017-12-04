Мужчины охладели к пальто

Самой популярной мужской верхней одеждой названа походная куртка-ветровка. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает The Guardian.

Сотрудники издания проанализировали ситуацию на рынке и заметили, что спрос на пальто резко упал среди мужчин. Отмечается, что комфорт начинает преобладать над внешней эстетичностью этой зимой. «Такая одежда создана для прогулок по Dover Street Market (сеть торговых центров в крупных городах мира, — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал набирающую популярность «удобную» одежду Ричард Грей, главный редактор журнала 10 Magazine.

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В интернет-магазинах активнее всего стали раскупаться горнолыжные куртки Balenciaga и походные куртки North Face Supreme X. Их предлагают носить как на прогулку, так и на вечеринках.

23 ноября сообщалось, что племянник дизайнера Ральфа Лорена Грег создал коллекцию одежды на сезон осень-зима 2017, в которую вошло дырявое кимоно-куртка болотного цвета. Куртка сделана из нейлона, у нее джинсовые манжеты и воротник. Одежду отличают дырки в ткани и потертости. Ее стоимость составляет 1,7 тысячи долларов (103 тысячи рублей).