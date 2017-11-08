Stone Island выпустил куртку за 100 тысяч рублей специально для Москвы

Итальянский производитель Stone Island выпустил мужскую куртку в коллаборации с сетью московских мультибрендовых магазинов Le Form, сообщает Highsnobiety.

В разработке модели силуэта 3-в-1 (черный анорак с капюшоном, соединенный с лиловым пуховиком, который можно носить отдельно) принял участие креативный директор Stone Island Карло Риветти. Ткань обработана по технологии Special Garment Dyed. Подкладку украшает винтажный патч. Стоимость куртки, выпущенной тиражом 49 экземпляров, — 99 999 рублей.

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Ранее сообщалось, что красная футболка Supreme с портретом Мег Райан, выпущенная этим брендом в единственном экземпляре в коллаборации с российским концептуальным художником Андреем Молодкиным, продана анонимному коллекционеру за 15 тысяч долларов.