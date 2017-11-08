Старую футболку Supreme с портретом Мег Райан продали за 15 тысяч долларов

Футболка Supreme, выпущенная брендом в коллаборации с российским концептуальным художником Андреем Молодкиным, продана анонимному коллекционеру за 15 тысяч долларов, сообщает Highsnobiety.

Футболка красного цвета с монохромным портретом актрисы Мэг Райан и логотипом бренда была создана в 2003 году в единственном экземпляре как образец и в серийное производство не запускалась. Другой аналогичный сэмпл, футболка с портретом Дональда Трампа, некоторое время назад был продан за 8,6 тысячи долларов.

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Андрей Молодкин — российский концептуальный художник. После демобилизации со срочной службы в Советской армии учился на факультете архитектуры в МГХПА имени Строганова (1987-1992). В 2009 году Молодкин представлял Россию на 53-й Венецианской биеннале. Основной инструмент художника — шариковая ручка. Персональные выставки художника проходили в Orel Art Gallery (в Лондоне и Париже), Daneyal Mahmood Gallery (Нью-Йорк). Работы представлялись на ярмарке современного искусства Art Paris.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. Коллаборация марки с модным домом Louis Vuitton была раскуплена в считаные дни.