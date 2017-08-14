Американский бренд Supreme матерно послал президента США

Американский бренд люксовой уличной моды Supreme выпустил новую коллекцию аксессуаров, которая ожидается в продаже 17 августа. Об этом сообщает HighSnobiety.

Фото: Supreme 1 /5

В коллекцию вошли, кроме прочего, электрогитара Fender в специальном оформлении, охотничий нож, пачка 100-долларовых банкнот в прозрачной упаковке и брелок для ключей со стилизованным гербом США и надписью Fuck the President (нецензурное выражение, выражающее пренебрежение к объекту высказывания).

Герб также подвергнут видоизменению: крылья орлана опущены, а на щите на груди геральдической птицы нанесен логотип бренда. Вокруг изображения идет надпись, пародирующая слова клятвы верности флагу США: I pledge allegiance to shit. Unites States of America («Я клянусь в верности дерьму. Соединенные Штаты Америки»). Цена на аксессуар пока не сообщается.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.