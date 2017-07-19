Американский художник поместил кирпич Supreme в футляр Louis Vuitton

Американский художник Даг Шварц представил инсталляцию, представляющую собой брендированный кирпич марки Supreme, помещенный в прозрачный футляр Louis Vuitton. Об этом сообщает HighSnobiety.

Объект был создан в связи с недавней коллаборацией брендов, поступившей в продажу во временных бутиках в конце июня 2017 года. Как пояснил автор проекта, инсталляция выражает «протест против коллективного гипноза и соблазнения материальными объектами, связанным с тем, как мода постоянно переосмысливает себя со все большим ускорением».

Керамический кирпич с логотипом входил в осенне-зимнюю коллекцию Supreme 2016 года. Аксессуар продавался по цене 30 долларов и был раскуплен очень быстро. Сегодня цена на него в интернете доходит до 1000 долларов.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном.