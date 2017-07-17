Хвастающихся одеждой Supreme Киркорова и Рудковскую попросили «пояснить за шмот»

В сети обратили внимание на Instagram-посты поп-исполнителя Филиппа Киркорова и продюсера Яны Рудковской, посвященные совместной коллекции американского бренда Supreme и Louis Vuitton. В Twitter принялись насмехаться над попытками отечественных знаменитостей похвастаться модной одеждой. «Поясните за шмот», — потребовали пользователи сети.

«Я не знаю как раньше, но теперь одежда от Supreme в России должна стать как минимум зашкварной. Очень зашкварной», — отметил юзер с ником P_solodov.

Ян, правда был занят! ПЕРЕЗВОНЮ! @rudkovskayaofficial 🎶 @supremenewyork 💃 🎥 @vlassimo 🔥 A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jul 14, 2017 at 5:39am PDT

Некоторые отметили, что коллаборация брендов в совокупности с «обитателями дна» (отечественными звездами) выглядит очень бедно. «Supreme&LV на российском шоубизе выглядит дешевле, чем новая коллекция магазина "Одежда и обувь по низким ценам"», — заявил один из пользователей.

«Жду лимитированную коллаборацию Supreme x Дима Билан», — пошутил другой.

Supreme — культовый уличный бренд, запущенный в 1994 году в Манхэттене. Специализируется на производстве мужской одежды, а также велосипедов, скейтбордов, сумок и чехлов для смартфонов.