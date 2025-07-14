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05:45, 14 июля 2025Бывший СССР

В Британии заявили о критической ситуации в украинских нацбатальонах

Аналитик Меркурис заявил о кризисе в ВСУ из-за потерь и разочарования в Западе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские нацбатальоны находятся в критической ситуации на фоне больших потерь и разочарования в западной помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Он отметил, что среди военнослужащих наблюдается упадок морального духа, они осознают, что положение украинской армии «неутешительно и становится только хуже».

«Большинство из тех, кто изначально служил в батальоне этого человека, либо погибли, либо ранены», — рассказал он. Помимо этого, по словам источника, бойцы разочарованы западным оружием и качеством военного инструктажа.

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл потери войск на фронте. Он сообщил, что «порядка миллиона уже погибло».

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