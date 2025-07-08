Пленный Сычугов: ВСУ набирают людей, но они куда-то исчезают

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сычугов считает высокими потери войск на фронте. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на видео Министерства обороны России.

«Думаю, порядка миллиона уже погибло. Людей набирают, и они исчезают куда-то», — высказался о потерях военный. По словам Сычугова, в 2023 году он отправился в военкомат, поскольку ему требовалась справка, чтобы устроиться на завод. После медкомиссии он получил документы, согласно которым уже на следующий день должен был отправиться на фронт. Украинец признался, что уклонялся от мобилизации, однако в конечном счете был пойман сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Как утверждает Сычугов, мобилизационный ресурс на Украине истощился, в настоящее время заставляют служить уже мужчин возрастом ближе к 50 годам. Из мужского населения в его родном городе остались только сотрудники военкоматов, заявил пленный.

Ранее пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин раскрыл размер выплат раненым бойцам. По словам солдата, его брату, который заразился туберкулезом после мобилизации, назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц.