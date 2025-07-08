РИА Новости: Раненому бойцу ВСУ назначили выплату в размере 800 гривен в месяц

Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин раскрыл размер выплат раненым бойцам. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам солдата, его брату, который заразился туберкулезом после мобилизации, назначили выплату в 800 гривен (около 1,5 тысячи рублей) в месяц. «И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить — это нереально», — отметил он.

Собеседник агентства сообщил, что брат обратился в городской совет, чтобы получить дополнительную помощь, однако ему отказали, потому что «в бюджете нет финансов».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто лишаются конечностей и жизней из-за врачебных ошибок. Она пояснила, что при ранениях конечностей медики накладывают турникеты слишком высоко, из-за чего впоследствии военным приходится проводить ампутации без возможности последующей установки протеза.