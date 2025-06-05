На Украине командование Медсил ВСУ обвинили в частых ампутациях из-за врачебных ошибок

Безуглая: Бойцы ВСУ часто лишаются конечностей и жизней из-за врачебных ошибок

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто лишаются конечностей и жизней из-за врачебных ошибок при накладывании жгута раненым. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она также привела комментарий военврача Ираклия Андроникашвили, воюющего в составе украинских войск. По его словам, при ранениях конечностей медики накладывают турникеты слишком высоко, из-за чего впоследствии бойцам приходится проводить ампутации без возможности последующей установки протеза.

При этом военнослужащий подчеркнул, что такого исхода можно избежать, наложив новый турникет ниже и сняв предыдущий. Он также привел пример, когда военные лишались ноги из-за неправильной остановки кровотечения, хотя достаточно было воспользоваться кровоостанавливающим тампоном.

«Это частый случай. Командование Медицинских сил ВСУ игнорирует. Неудивительно, держал ли генерал [медсил ВСУ Анатолий] Казмирчук хотя бы турникет в руке?» — написала депутат.

Ранее на Украине захотели для нужд ВСУ снять бронь от мобилизации с медиков. Как рассказали в Минобороны страны, речь идет о санитарных инструкторах, фельдшерах и военнообязанных лицах офицерского состава с подготовкой по специальности «Лечебное дело».