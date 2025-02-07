На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

В Минздраве Украины допустили разбронирование медиков для нужд ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

В ведомстве уточнили, что на данный момент порядка 75 процентов раненых военных лечатся в гражданских медучреждениях. Для оказания бесперебойной помощи украинское правительство объявило о 100-прцентном бронировании медработников.

«В то же время мы понимаем и потребности фронта. Разбронирование медработников будет происходить по запросу от Минобороны и командования Медсил с учетом потребности в тех или иных специалистах», — подчеркнули в Минздраве.

После «разбронирования» врачей будут призывать в ВСУ и другие воинские формирования с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации со специалистами будут подписывать договор на год.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о бронировании работников газовой отрасли. Он добавил, что бронирование от мобилизации будет распространяться на ремонтные бригады, обслуживающие газовые объекты.