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13:13, 10 января 2025Бывший СССР

На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о бронировании работников газовой отрасли
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

На Украине забронировали от мобилизации в Вооруженные силы республики (ВСУ) работников газовой отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении», — приводятся в публикации слова главы кабинета министров.

Шмыгаль добавил, что бронирование от мобилизации будет распространяться на ремонтные бригады, обслуживающие газовые объекты.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину. Это произошло в связи с истечением срока пятилетнего соглашения транзита, которое стороны не стали продлевать.

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