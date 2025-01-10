На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о бронировании работников газовой отрасли

На Украине забронировали от мобилизации в Вооруженные силы республики (ВСУ) работников газовой отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении», — приводятся в публикации слова главы кабинета министров.

Шмыгаль добавил, что бронирование от мобилизации будет распространяться на ремонтные бригады, обслуживающие газовые объекты.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину. Это произошло в связи с истечением срока пятилетнего соглашения транзита, которое стороны не стали продлевать.