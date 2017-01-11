Киркоров назвал мразотой автора петиции против новогоднего эфира с Пугачевой

Музыкант Филипп Киркоров раскритиковал автора петиции, призвавшего руководство Первого канала задуматься об улучшении новогоднего телеэфира. Свою позицию он изложил в Instagram.

«Какая же все-таки это мерзость! Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут ни с того, ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!» — отозвался певец об авторе обращения.

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Киркоров назвал Пугачеву достоянием республики и призвал людей «включить мозги, заглянуть в свою душу и совесть, вспомнить, сколько сделала эта великая певица для страны». Бывший супруг примадонны сопроводил запись хештегом #MыЗаПугачеву, который в соцсетях запустил музыкант и композитор Игорь Николаев.

После записи Киркорова автор петиции на Change.org, житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян уточнил в теле обращения, что не требовал убрать Пугачеву и приближенных к ней артистов из эфира, а лишь призвал руководителя федерального канала избавиться от безвкусицы в новый год. В частности, он упомянул программу «В гостях у Примадонны», самим участникам которой, как считает Манукян, вряд ли нравилось находиться за столом. Петицию поддержали больше 100 тысяч пользователей.

По словам создателя послания, раскритиковавшие его артисты не читали ее.

Ранее 11 января Пугачева призвала не устраивать акций в ее поддержку. Певица отметила, что нравиться всем невозможно.