Пугачева показала тапки в ответ на критику ее передачи

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на появление петиции, в которой раскритиковали новогодний эфир с ее участием. Она опубликовала в Instagram видеозапись со своими тапками, призвав поклонников не переживать из-за произошедшего.

«Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело», — заявила исполнительница. Пугачева попросила фанатов не собирать никаких подписей в ее поддержку.

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11 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне устали смотреть по телевидению новогодние огоньки, и обратился с этим в комитет Госдумы по культуре.

Ранее в январе на сайте change.org появилась петиция, в которой ее автор житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян раскритиковал новогодний эфир с участием Пугачевой и призвал руководство Первого канала улучшить праздничные трансляции. Обращение поддержали свыше 100 тысяч человек.

За певицу заступился продюсер Иосиф Пригожин. «Сегодня про Пугачеву напишут, завтра еще про кого-то. Вот когда они будут руководить каким-нибудь каналом, тогда пусть и определяют, кому быть в эфире, а кому нет», — заявил он.

