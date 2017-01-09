Назван самый популярный российский телеканал 2016 года

В 2016 году Первый канал уступил первое место по числу телезрителей «России 1». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope (бывшая TNS).

По данным телеизмерительной компании, за год канал ВГТРК в среднем смотрело 12,9 процента россиян в возрасте старше четырех лет. У Первого этот показатель составил 12,7 процента. По словам представителя Mediascope, полный текст исследования уже имеется в распоряжении телеканалов.

В 2015 году «Россию 1» смотрели 12,7 процента зрителей, Первый канал — 13,7 процента. Первый терял лидерские позиции по аудитории лишь в 2012 году, когда тот уступил место НТВ.

«За последний год мы усилили сеть региональных новостей, запустили востребованные развлекательные форматы выходного дня, например «Удивительные люди» и всероссийский открытый конкурс детских талантов «Синяя птица», также канал смог усилить сериальное направление по будням, что и сделало нас лидерами эфира», — рассказал представитель ВГТРК, комментируя успехи телеканала.

Представитель Первого отметил, что канал не доверял рейтингам TNS и раньше, поэтому не считает, что информация компании отражает реальную картину телесмотрения.

Mediascope проводит подсчеты только по городам с населением от 100 тысяч человек с помощью пиплметров — специальных устройств, которые подключены к телевизору и фиксируют, что и когда смотрит зритель.