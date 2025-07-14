Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:25, 14 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР

ТАСС: ВСУ получили приказ уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Выбитые из села Карла Маркса на западе Донецкой народной республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. О жестоком приказе ВСУ сообщил ТАСС командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.

«В контратаку противник не пошел, вместо этого по радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт», — рассказал он.

По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с зажигательными боеприпасами

Ранее стало известно, что российский боец закрыл собой мирного жителя, которого ВСУ пытались убить дроном при эвакуации из Богатыря в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о плане Трампа передать Киеву наступательные вооружения

    Мужчина получил смертельно опасный перелом пениса во время секса

    Армия США захотела заменить единый пулемет

    Трамп оценил сроки урегулирования ситуации в секторе Газа

    Российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР

    Мужчина жутко покраснел и пошел пятнами из-за «Виагры»

    Туристка описала отдых в Египте словами «постоянно освистывали»

    В Британии заявили о критической ситуации в украинских нацбатальонах

    Российский боец рассказал о неожиданной проблеме в ВСУ

    Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости