Российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР

ТАСС: ВСУ получили приказ уничтожить село Карла Маркса вместе с жителями

Выбитые из села Карла Маркса на западе Донецкой народной республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. О жестоком приказе ВСУ сообщил ТАСС командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.

«В контратаку противник не пошел, вместо этого по радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт», — рассказал он.

По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с зажигательными боеприпасами

Ранее стало известно, что российский боец закрыл собой мирного жителя, которого ВСУ пытались убить дроном при эвакуации из Богатыря в ДНР.