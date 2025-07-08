Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 8 июля 2025Бывший СССР

Российский военный закрыл собой от дрона ВСУ мирного жителя

ТАСС: Российский боец закрыл собой от дрона мужчину при эвакуации из Богатыря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский боец закрыл собой мирного жителя, которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убить дроном при эвакуации из Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

«Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки», — уточнил он.

По словам военнослужащего, гражданский получил небольшие осколочные ранения, однако госпитализация не потребовалась.

Ранее Гусь рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России ударили авиабомбами по командным пунктам украинской армии в донецком селе Поддубное, уничтожив несколько десятков командиров и личный состав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Раскрыта причина роста рака легких среди некурящих

    Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

    Стало известно о возможном сроке для Смолова за драку в «Кофемании»

    Оксана Самойлова снялась в оголяющем грудь топе на яхте

    Россиянин описал поездку в популярный азиатский город фразой «нищета за немалые деньги»

    Живущая в Испании Лазарева рассказала о боли из-за эмиграции

    В России сократилось производство одного вида вина

    Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

    Трамп вновь провел параллель с Хиросимой после критики из Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости