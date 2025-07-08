ТАСС: Российский боец закрыл собой от дрона мужчину при эвакуации из Богатыря

Российский боец закрыл собой мирного жителя, которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убить дроном при эвакуации из Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

«Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки», — уточнил он.

По словам военнослужащего, гражданский получил небольшие осколочные ранения, однако госпитализация не потребовалась.

Ранее Гусь рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России ударили авиабомбами по командным пунктам украинской армии в донецком селе Поддубное, уничтожив несколько десятков командиров и личный состав.