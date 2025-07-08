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07:39, 8 июля 2025Бывший СССР

Армия России уничтожила несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном

ТАСС: ВС РФ ударом ФАБ уничтожили несколько десятков командиров ВСУ в Поддубном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили авиабомбами по командным пунктам украинской армии в донецком селе Поддубное, уничтожив несколько десятков командиров и личный состав. Об этом сообщил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в населенном пункте находилась большая часть командных пунктов противника, практически все они были поражены фугасными авиабомбами (ФАБ).

«Все командование и все остальные были уничтожены. До сих пор там несколько десятков тел находятся, их не забирают, не эвакуируют. Лежат фрагменты тел, их невозможно сосчитать», — рассказал военный.

6 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Поддубное бойцами группировки «Восток», а также Соболевки, которое заняли подразделения группировки «Запад».

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