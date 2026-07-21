Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 21 июля 2026 (обновлено: 18:30, 21 июля 2026)Бывший СССР

Лукашенко поручил отправлять на границу с Украиной плохо работающих граждан

Лукашенко призвал отправлять охранять границу с Украиной плохо работающих граждан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять на охрану границы с Украиной граждан страны, которые плохо выполняют свои обязанности или нарушают трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период сбора урожая. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на селекторном совещании, его слова передает агентство БелТА.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу, в лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», — заявил он.

Глава республики в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не планирует атаковать соседние страны.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые сотрудники правоохранительных органов Белоруссии «крышуют» похитителей топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине
    Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
    Турэксперт описал город в Азии фразой «превратился в российский курорт»
    В России порассуждали об ударе по Европе
    Ирина Хакамада показала внешность сына на фото
    Насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте
    Кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV
    Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества
    В России высказались о сближении Азербайджана с Европой
    Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok