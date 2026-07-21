Лукашенко поручил отправлять на границу с Украиной плохо работающих граждан

Лукашенко призвал отправлять охранять границу с Украиной плохо работающих граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять на охрану границы с Украиной граждан страны, которые плохо выполняют свои обязанности или нарушают трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период сбора урожая. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на селекторном совещании, его слова передает агентство БелТА.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу, в лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», — заявил он.

Глава республики в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не планирует атаковать соседние страны.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые сотрудники правоохранительных органов Белоруссии «крышуют» похитителей топлива.