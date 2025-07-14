Бросившую младенца в туалете турецкого аэропорта россиянку освободили

Бросившую младенца в аэропорту Антальи россиянку освободили спустя 9 месяцев

Приговоренную к 15 годам тюремного заключения россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую младенца в аэропорту Антальи, освободили спустя 9 месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что приговор девушке отменили после апелляции. По ее словам, она намерена забрать ребенка и воспитывать его в России.

13 октября 2024 года Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта и оставила его там. Новорожденную девочку обнаружили уборщики, она оставалась одна не более десяти минут. Ее поместили в больницу в Турции и оформили ей российское гражданство.

Комментируя свой поступок, Бурнашкина заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее возбудили уголовное дело.