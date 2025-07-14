Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 14 июля 2025Наука и техника

Армия США захотела заменить единый пулемет

TWZ: Армия США захотела заменить единые пулеметы M240 более дальнобойным оружием
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Армия США хочет заменить часть единых пулеметов M240 новым дальнобойным оружием с лучшими баллистическими характеристиками. Об этом пишет TWZ.

Отмечается, что военные работают над заменой пулеметов под патрон калибра 7,62х51 миллиметр. Ранее американская армия интересовалась новым пулеметом под патрон .338 Norma Magnum (8.6x64 миллиметра), который обеспечит увеличенную дальность стрельбы. Также в США рассматривают переоснащение M240 для стрельбы патронами калибра 6,8х51 миллиметра, которые используют в новых винтовках M7 и легких пулеметах M250.

«Недавно опубликованный предлагаемый бюджет армии на 2026 финансовый год включает в себя запрос на финансирование новой программы создания среднего пулемета будущего (FMMG). Сколько денег служба планирует выделить на FMMG в следующем финансовом цикле, неясно, поскольку эти усилия сосредоточены в рамках более крупной статьи расходов», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Перспективный пулемет FMMG предназначен для замены M240 в подразделениях ближнего боя (Close Combat Force, CCF). В бюджетных документах подчеркнули, что FMMG позволит стрелковому взводу эффективно подавлять и уничтожать живую силу противника для поддержания оперативного темпа. При этом автор отметил, что пока неизвестно, какие требования военные предъявляют к FMMG.

В армии США отнесли к CCF разведчиков, медиков, боевых инженеров, бойцов сил специальных операций и отборную пехоту.

В марте издание Defense News писало, что в США захотели ежегодно выпускать миллионы патронов калибра 6,8х51 миллиметра. Завод по производству боеприпасов может заработать в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США узнали о плане Трампа передать Киеву наступательные вооружения

    Мужчина получил смертельно опасный перелом пениса во время секса

    Армия США захотела заменить единый пулемет

    Трамп оценил сроки урегулирования ситуации в секторе Газа

    Российский боец рассказал о жестоком приказе ВСУ в ДНР

    Мужчина жутко покраснел и пошел пятнами из-за «Виагры»

    Туристка описала отдых в Египте словами «постоянно освистывали»

    В Британии заявили о критической ситуации в украинских нацбатальонах

    Российский боец рассказал о неожиданной проблеме в ВСУ

    Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости