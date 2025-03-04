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16:36, 4 марта 2025Наука и техника

В США захотели ежегодно выпускать миллионы патронов для «оружия будущего»

Defense News: В США построят завод по производству патронов для винтовок NGSW
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SolidMaks / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) США захотели ежегодно выпускать миллионы патронов калибра 6,8 миллиметра, которые используются в «оружии будущего», созданном в рамках программы Next Generation Squad Weapon (NGSW). Завод по производству боеприпасов может заработать в 2028 году, пишет Defense News.

В феврале исполнительный офис Объединенной программы ВС США по вооружению и боеприпасам начал строительство объекта по производству новых патронов для винтовок и пулеметов на территории завода Lake City Army Ammunition Plant в городе Индепенденс, штат Миссури.

Строительство планируют завершить в 2026 году, а в 2028-м предприятие могут ввести в эксплуатацию.

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Новый патрон будут использовать в винтовке XM5 и пулемете XM250, которые заменяют устаревающие карабины M4 и пулеметы M249. Боеприпас калибра 6,8 на 51 миллиметр сравним по убойному эффекту с патроном калибра 7,62 на 51 миллиметр, но легче и меньше его.

В июне 2024 года стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии США из состава боевой группы 30-й бронетанковой бригады начали полевые испытания винтовок XM5 и пулеметов XM250.

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