В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы Nike

Британка Рейчел Стюарт запустила в соцсетях новую дискуссию о цвете одежды. «Не понимаю, как другие видят что-то, кроме розового и белого?» — написала она в Facebook, опубликовав фото спортивной формы Nike.

Мнение Стюарт разделили далеко не все. В комментариях под записью девушки появились десятки сообщений о том, что одежда на снимке вовсе не бело-розовая, а серо-бирюзовая. Нашлись и те, кто увидел на картинке как белый и розовый, так и мятный с серым.

Цвет одежды не впервые становится предметом споров в сети. Так, в ноябре 2016 года пользователи устроили масштабную дискуссию по поводу расцветки шлепанцев. Еще одной темой для споров был цвет спортивной куртки Adidas.

Споры о цвете одежды начали периодически возникать после истории с платьем в феврале 2015 года. Одна из пользовательниц Facebook опубликовала его фото и спросила подписчиков, какого оно цвета. Кто-то писал, что платье синего цвета с черными вставками, а кто-то настаивал на том, что оно бело-золотое. На самом деле наряд был синим, а те, кто видел его в другом цвете, стали жертвами оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, объяснили ученые. Мем был настолько популярен, что даже получил название «феномена синего или белого платья».

