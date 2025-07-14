Туристка описала отдых в Египте словами «постоянно освистывали»

Туристка отправилась на отдых в Египет и осталась разочарована отелем Movenpick

Туристка отправилась на отдых в Египет, осталась разочарована и призналась подписчикам в соцсетях, что не могла дождаться отъезда домой. Неприятными впечатлениями путешественница поделилась с изданием What's The Jam.

Тревел-блогерша Пенни Уро из Великобритании вместе с ребенком и компанией друзей остановилась в пятизвездочном отеле Movenpick в Хургаде. «Это было ужасно, нас постоянно донимали и освистывали», — такими словами Уро описала свой отпуск.

Девушка отметила, что по приезде у них возникли проблемы с таксистами Uber, которые требовали отказаться от поездок через приложение и просили оплату наличными. «Первый водитель просто выбросил нас с чемоданами у аэропорта, со вторым мы все же договорились, что я сниму деньги в банкомате в отеле. Это был единственный способ, чтобы он согласился поехать», — отметила туристка.

Престижная гостиница разочаровала женщину разбавленными напитками, сломанными кроватями и назойливым персоналом. «Просьбы о чаевых поступали ото всех: официантов, барменов, даже от сотрудника, который чистил женский туалет. Он последовал за мной и встал возле моей кабинки, говорил, что я красивая, а потом попросил деньги», — сообщила Уро, отметив, что мужчины также преследовали ее на улице или во время экскурсий.

Британка поделилась своим опытом в соцсетях, и мнение ее подписчиков разделилось. Многие отметили, что не замечали подобных проблем на отдыхе в Египте, другие с блогершей согласились. «К сожалению, в Хургаде наш опыт тоже оказался не самым лучшим. Хуже всего было то, что мне пришлось защищать жену и трех дочерей от мужчин, самой младшей из которых восемь лет», — написал один из подписчиков.

Другой пользователь, назвавший себя египтянином, сообщил, что гостиница Movenpick — одна из худших в мире. «Дело в том, что вы остановились в одном из самых дешевых пятизвездочных отелей, поэтому он оказался плохим. В Египте гостиницы с пятью звездами — не то же самое, что в более богатых странах», — отметил еще один комментатор.

Ранее фитнес-блогерша отправилась в Египет и оскорбила местных жителей своим полуголым видом. На снимках для социальных сетей девушка позировала с открытым животом и руками.

