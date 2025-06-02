Фитнес-блогерша поехала в арабскую страну и оскорбила местных жителей полуголым видом

Популярная фитнес-блогерша поехала в Египет и оскорбила местных жителей своим полуголым видом в открытой одежде. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на страницу девушки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 31-летняя Тэмми Хемброу опубликовала в соцсети фотографии с пляжа и из разных мест арабской страны. На снимках она позирует с открытым животом и руками, хотя иногда покрывает голову платком.

Некоторые поклонники и местные жители выразили недовольство ее образами. «Ваш выбор одежды оскорбителен для местных жителей. Туроператор должен был предупредить вас о культурных особенностях», «Я не знал, что в Египте разрешают показывать живот», «Я думаю, демонстрация частей тела в мусульманской стране воспринимается как неуважение», — писали юзеры.

Ранее стало известно, что крупная американская авиакомпания начнет выдворять пассажиров из самолетов из-за «ненадлежащей одежды». Уточняется, что компания ужесточила правила дресс-кода — теперь нарушители не смогут подниматься на борт.