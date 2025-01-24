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17:03, 24 января 2025Путешествия

Крупная авиакомпания начнет выдворять пассажиров из-за «ненадлежащей одежды»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Крупная американская авиакомпания начнет выдворять пассажиров из самолетов из-за «ненадлежащей одежды». О новых правилах перевозки сообщает Daily Mail (DM).

Уточняется, что компания ужесточила правила дресс-кода — теперь нарушители не смогут подниматься на борт. К ненадлежащей они отнесли прозрачную одежду, оголяющую грудь, ягодицы и другие интимные места, а также непристойную одежду с оскорбительными надписями. Более того, теперь на борту самолетов Spirit Airlines запрещены татуировки.

Ранее пассажира лоукостера Spirit Airlines высадили из самолета из-за надписи на толстовке. Бортпроводники сочли, что одежда американца является оскорбительной и нарушает требования авиакомпании к дресс-коду пассажиров.

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