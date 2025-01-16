Отца четверых детей высадили из самолета из-за надписи на толстовке

Пассажира Spirit Airlines высадили из самолета из-за надписи на толстовке

Пассажира американского лоукостера Spirit Airlines высадили из самолета из-за надписи на толстовке. Конфликт в салоне попал на видео, которое публикует издание San Antonio Express-News.

Отец четверых детей из Техаса Джон Гарсия летел бизнес-классом из Лос-Анджелеса в Сан-Антонио. На нем была черная толстовка со словами «FVCK» (завуалированное матерное «fuck») и «HATE» («ненавидеть»).

Бортпроводники сочли, что одежда американца является оскорбительной и нарушает требования авиакомпании к дресс-коду пассажиров. В результате мужчину сняли с рейса.

Гарсия был вынужден купить новый билет на самолет, причем на этот раз его толстовка не вызвала претензий у экипажа. Мужчина заявил, что подаст на авиакомпанию в суд.