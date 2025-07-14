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06:19, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина жутко покраснел и пошел пятнами из-за «Виагры»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником CraigJSmith-Himself рассказал о проблеме, с которой столкнулся из-за неправильного приема медикаментов. В комментариях люди удивились, что он вообще остался жив.

«В апреле прошлого года мне прописали антидепрессант Флуоксетин («Прозак») и он мне помог. Настроение было приподнятым, темпераментность подавлена, все шло хорошо. Пока я не завел новые отношения. Секс был в целом идеальным, но я начал замечать, что биологически все "поднимается" не так, как должно. Поначалу я списывал это на то, что мне уже под 40, а готовность к половому контакту может наступать с задержкой», — написал автор.

В июле он обратился к сексологу, врач прописал мужчине Силденафил, известный под торговой маркой «Виагра». Доктор сказал принимать препарат в дозировке 100 миллиграммов, после чего автор просто начал каждый день по утрам вместе с остальными препаратами и витаминами пить голубую таблетку. При этом его половая жизнь после этого стала, по его словам, «достойна зависти».

«Через месяц коллега сказал мне: "Эй, похоже, ты слишком долго лежал на солнце". Подойдя к зеркалу, я увидел, что мое лицо стало ярко-красным и покрылось какими-то пятнами. Я списал это на солнечный ожог или аллергическую реакцию... и делал это на протяжении почти года. При этом я пробовал разные кремы, лосьоны и антигистаминные препараты, чтобы хоть как-то снять покраснение», — признался мужчина.

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В итоге он обратился к другому специалисту, который обомлел, увидев, что пациент в течение года ежемесячно получал рецепты на силделнафил. «И тут все стало понятно. Это вовсе не лекарства для ежедневного приема. Их нужно принимать по мере необходимости. Силднелафил способствует более быстрому расширению кровеносных сосудов. Это приводит к стойкой эрекции, а также к приливам крови к лицу, заложенности пазух, учащенному сердцебиению и множеству других симптомов», — объяснил автор поста.

Некоторые пользователи в комментариях выразили сомнение в правдивости этой истории, удивившись тому, как можно не знать базовые принципы приема таких медикаментов. Однако их переубедили врачи, заметившие, что этот случай — не самый яркий пример беспечности пациентов.

Например, представившийся урологом пользователь рассказал историю о пациенте, который принимал восьмикратную дозу Силденафила, но из побочных эффектов чувствовал лишь головную боль. Вместе с тем, многие поздравили автора с тем, что он не спровоцировал более серьезные проблемы, которые могли привести к летальному исходу.

Тем временем женщин предостерегли от смертельно опасного способа усилить либидо. По словам терапевта Бхавини Шах, некоторые женщины принимают таблетки для мужской потенции в надежде устранить проблему с половой дисфункцией.

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