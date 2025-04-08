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05:00, 8 апреля 2025Забота о себе

Женщин предостерегли от смертельно опасного способа усилить либидо

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Терапевт Бхавини Шах предупредила, что тысячи женщин подвергают себя опасности, принимая виагру для усиления либидо. Ее слова приводит Daily Mail.

Шах отметила, что некоторые женщины принимают таблетки для мужской потенции в надежде устранить проблему с половой дисфункцией. По ее словам, они считают, что этот препарат усилит кровообращение в малом тазу и спровоцирует возбуждение. «Доказано, что "Виагра" неэффективна у женщин, испытывающих сексуальные трудности. Кроме того, препарат в редких случаях может спровоцировать сердечный приступ, инсульт, низкое кровяное давление и нерегулярное сердцебиение», — предупредила врач.

Она добавила, что женская половая дисфункция более сложная и комплексная проблема, чем мужская. Она подчеркнула, что до восьми из десяти женщин испытывают трудности с достижением оргазма, у четверти — такие проблемы бывают часто. При этом врач отметила, что специального лекарства для лечения женской фригидности не существует. «Если проблема существует более полугода, вероятно, придется изучить все физиологические, психологические и межличностные факторы, которые могли вызвать это состояние», — заключила Шах.

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