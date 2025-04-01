Мужчины и женщины перечислили использованные ими для секса бытовые предметы

Женщины и мужчины перечислили бытовые предметы, использованные ими для секса, но не предназначенные для него. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женщины рассказали, что использовали для стимуляции перкуссионный массажер.

Я использовала дилдо, мой муж вставил в него массажер, и я кончила шокирующе сильно. Это было слишком интенсивно, никогда больше

Chihuahuapocalypse пользовательница Reddit

Еще одна женщина призналась, что использовала для самоудовлетворения липкий ролик.

Ручка ролика для чистки одежды. Потому что... да elli0t_underrated пользовательница Reddit

Также один пользователь признался, что он обожает использовать ручки-электрошокеры. Сперва он пробовал воздействовать ими на эрогенные зоны своей подруги, и та очень быстро получала оргазмы, а затем она повторила этот опыт с ним.

Затем она попробовала то же самое со мной — начала стимулировать мой пенис и одновременно воздействовать на него током. Внезапно я почувствовал, как нарастает оргазм, по-глупому быстро, как будто я мастурбировал, за исключением того, что я ничего не делал. Мы обнаружили, что попадание тока в нужные точки быстро вызывает оргазм. Это было действительно не похоже ни на что другое, внезапно это чувство нарастает сильно, а затем вы вообще не можете контролировать разрядку DarkCloakWarper пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.