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08:31, 1 апреля 2025Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили использованные ими для секса бытовые предметы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Женщины и мужчины перечислили бытовые предметы, использованные ими для секса, но не предназначенные для него. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие женщины рассказали, что использовали для стимуляции перкуссионный массажер.

Я использовала дилдо, мой муж вставил в него массажер, и я кончила шокирующе сильно. Это было слишком интенсивно, никогда больше

Chihuahuapocalypseпользовательница Reddit

Еще одна женщина призналась, что использовала для самоудовлетворения липкий ролик.

Ручка ролика для чистки одежды. Потому что... да

elli0t_underratedпользовательница Reddit
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Также один пользователь признался, что он обожает использовать ручки-электрошокеры. Сперва он пробовал воздействовать ими на эрогенные зоны своей подруги, и та очень быстро получала оргазмы, а затем она повторила этот опыт с ним.

Затем она попробовала то же самое со мной — начала стимулировать мой пенис и одновременно воздействовать на него током. Внезапно я почувствовал, как нарастает оргазм, по-глупому быстро, как будто я мастурбировал, за исключением того, что я ничего не делал. Мы обнаружили, что попадание тока в нужные точки быстро вызывает оргазм. Это было действительно не похоже ни на что другое, внезапно это чувство нарастает сильно, а затем вы вообще не можете контролировать разрядку

DarkCloakWarperпользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.

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