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06:59, 27 марта 2025Забота о себе

Женщины раскрыли самые возбуждающие секс-фантазии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Своими тайными мыслями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit

Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.

Этот глубокий, сдавленный выдох при первом медленном введении. Выдох может быть и мой, и его, но когда это он, я действительно завожусь

mtgroves12пользовательница Reddit

Немало женщин мечтают о нежности, ласковом разговоре и о том, как мужчина показывают свою уязвимость, после чего пара занимается жестким сексом.

Тихий, скромный парень, умный, способный поддерживать нормальную беседу. Затем он полностью уничтожает тебя в спальне, доминируя над тобой и оставляя тебя разбитой

Fi3poпользовательница Reddit
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При этом некоторые женщины признались, что во время сексуальных фантазий вспоминают конкретные эпизоды из своей жизни.

Я думаю о своем муже и о том, как мы впервые переспали: это было горячо, спонтанно, довольно безответственно. Я все еще помню, его руки на моих бедрах, то, как он целовал меня, давление и тепло его губ на моих и то, как он гладил меня, вел меня наверх в дом, который он тогда строил, толкал меня на подготовленную кровать, как входил в меня, как я жадно обхватывала его ногами, чтобы тереться об него, и чувство беззаботности из-за риска, когда он кончил в меня, чего со мной никогда не бывало. Так что да, это то, о чем я фантазировала последние восемь лет, и это никогда не перестает меня заводить

ohmypennyfarthingпользовательница Reddit

Ранее одинокие мужчины и женщины рассказали о самых кошмарных моментах, которые они пережили на первом свидании. Так, многие пользователи рассказали, что испытали шок, когда потенциальные партнерши на первом же свидании рассказали о своих сексуальных приключениях.

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