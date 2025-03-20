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02:19, 20 марта 2025Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли детали самых кошмарных первых свиданий

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Одинокие мужчины и женщины рассказали о самых кошмарных моментах, которые они пережили на первом свидании. Своими впечатлениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие пользователи рассказали, что испытали шок, когда потенциальные партнерши на первом же свидании рассказали о своих сексуальных приключениях.

Мы оба были в поиске серьезных отношений и четко заявили друг другу об этом. Она была милой, казалась умной и в меру забавной. Когда мы заговорили о хобби и увлечениях, я сказал ей, что люблю читать, ходить под парусом, увлекаюсь мотоциклами и музыкой. Она же упомянула, что ей нравятся живая музыка, театр и иногда групповой секс по субботам

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Пока мы пили кофе в кофейне, девушка указала на трех парней, с которыми занималась сексом. Она помахала двум и у одного стрельнула сигарету. Свидание длилось час. Мне наплевать на количество бывших у девушек, но мне не нравится, когда они проходят мимо меня

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Другого мужчину смутило то, что потенциальная избранница решила не терять времени даром, когда речь зашла о детях.

Первое свидание с женщиной на семь-восемь лет старше меня. Все шло хорошо, но потом она спросила меня, хочу ли я детей, а потом сказала, что ее часики тикают и она хочет завести ребенка от меня. Не стоит и говорить, что это было единственное свидание

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Одну женщину смутило, что в течение всего свидания парень говорил о матери.

Он продолжал говорить о том, какая замечательная у него мама. Когда мы наконец пришли к нему домой, по всей комнате были ее фотографии

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