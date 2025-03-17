Мужчины и женщины рассказали о самых чудовищных опытах секса на одну ночь

Женщины и мужчины рассказали, как секс на одну ночь оборачивался для них чудовищным опытом. Самыми вопиющими, на их взгляд, случаями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка ужаснулась состоянию ног своего партнера.

Он снял ковбойские сапоги, остался без носков, затем принялся гладить свою кошку потными, вонючими лапами. Затем приказал мне погладить ее wanton_newt пользовательница Reddit

Один из пользователей рассказал, как встретился с девушкой в баре, а у нее дома обнаружил, что визави оказалась хоардершей — квартира находилась в дорогом доме, но внутри всюду были разбросаны одежда и коробки. После секса мужчина захотел уйти.

Она не захотела отпускать меня, заблокировала дверь. Я убедил ее подождать в спальне. Я выбегаю через входную дверь и слышу, как она воет и кричит всю дорогу до лифта, будто это рассказ Стивена Кинга. Я подхожу к своей машине, а ее заблокировали. Пришлось ждать два часа, прежде чем ее машину отогнали syspimp пользователь Reddit

У другого мужчины негативный опыт был связан с собственной реакцией на алкогольные коктейли со сливками.

Привез милую девушку к себе, мы делали это по- собачьи, я шлепал о ее ягодицы и чувствовал, как сливки плещутся внутри меня, желая покинуть желудок. Думал, что смогу закончить, прежде чем меня начнет рвать, но в итоге меня стошнило ей на спину в момент оргазма. Я поскользнулся и ударился головой о ящики комода. Эта бедная женщина вымыла меня, перестелила простыни, уложила в постель и осталась со мной, потому что беспокоилась за мою безопасность StealerofCookies пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Некоторые женщины вспомнили, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.