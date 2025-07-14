Трамп оценил сроки урегулирования ситуации в секторе Газа

Трамп выразил надежду, что ситуация в Газе будет урегулирована в течение недели

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование ситуации в секторе Газа в течение недели. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что сейчас ведутся переговоры по прекращению огня в анклаве. «Я надеюсь, что мы добьемся урегулирования в течение ближайшей недели. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Ранее стало известно о неутешительных результатах переговоров Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре. В ходе первого раунда непрямых переговоров достичь каких-либо договоренностей не удалось.

Затем агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники сообщило о возобновлении переговоров сторон в Дохе. Отмечалось, что участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа.