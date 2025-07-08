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12:02, 8 июля 2025Мир

Раскрыты детали переговоров Израиля и ХАМАС в Дохе

AFP: Переговоры Израиля и ХАМАС по прекращению огня в Газе продолжаются в Дохе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Дохе продолжаются переговоры Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили во вторник утром в Дохе непрямые переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа», — уточнили в агентстве.

По данным источников, участники консультаций в основном обсуждают механизм реализации будущего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что, в частности, затрагиваются вопросы, касающиеся вывода израильских войск из анклава и организации доставки гуманитарной помощи.

Ранее стало известно о неутешительных результатах переговоров Израиля и ХАМАС. В ходе первого раунда непрямых переговоров стороны не смогли достичь каких-либо договоренностей.

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