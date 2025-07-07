Стало известно о неутешительных результатах первого раунда переговоров Израиля и ХАМАС

Reuters: Первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС завершился безрезультатно

Израиль и ХАМАС в ходе первого раунда непрямых переговоров не смогли достичь каких-либо договоренностей. Встреча завершилась безрезультатно, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как "реальной власти у нее нет"», — говорится в материале.

Переговоры проходили в Катаре. Там обсуждалось прекращение огня в секторе Газа, а также условия заключения перемирия и освобождения израильских заложников.