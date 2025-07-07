В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

Al Arabiya: В Дохе начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

В столице Катара Дохе начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, передает телеканал Al Arabiya.

Речь пойдет о прекращении огня в секторе Газа, условиях заключения перемирия и освобождении израильских заложников, захваченных палестинским движением. Как сообщал портал Ynet, власти Израиля приняли решение направить делегатов на переговоры. Вопрос обсуждался на срочном заседании совета министров, который собрал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС будет содержать гарантии США о том, что стороны не возобновят боевые действия. Помимо этого, соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск.