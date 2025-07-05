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19:42, 5 июля 2025Мир

Нетаньяху собрал срочный совет министров

Нетаньяху собрал срочный совет министров для сделки по освобождению заложников
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал срочный совет министров в узком составе для сделки по освобождению заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства.

«Сегодня [5 июля] вечером премьер-министр соберет заседание узкого кабинета, на котором будет обсуждаться в том числе вопрос скорейшего освобождения всех наших заложников, включая отправку переговорной группы в Доху», — уточнил представитель правительства.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое сам же назвал рискованным. Журналист уточнил, что беседа с президентом исламской республики выйдет в ближайшие несколько дней. Он также подчеркнул, что хочет поговорить с Нетаньяху.

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