Нетаньяху собрал срочный совет министров для сделки по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал срочный совет министров в узком составе для сделки по освобождению заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника офиса главы израильского правительства.

«Сегодня [5 июля] вечером премьер-министр соберет заседание узкого кабинета, на котором будет обсуждаться в том числе вопрос скорейшего освобождения всех наших заложников, включая отправку переговорной группы в Доху», — уточнил представитель правительства.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое сам же назвал рискованным. Журналист уточнил, что беседа с президентом исламской республики выйдет в ближайшие несколько дней. Он также подчеркнул, что хочет поговорить с Нетаньяху.