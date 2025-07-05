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18:53, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон взял скандальное интервью

Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: @TuckerCarlson / X

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое сам же назвал рискованным. Об этом журналист написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Только что закончил брать интервью у Пезешкиана. Мы знаем, что нас раскритикуют за это интервью», — указал журналист. Карлсон уточнил, что беседа с президентом исламской республики выйдет в ближайшие несколько дней.

Он также подчеркнул, что хочет поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

18 июня американский сенатор Тэд Круз в интервью Карлсону рассказал, что Вашингтон помогал Израилю наносить удары по Ирану. При этом он не смог ответить на базовые факты о численности населения исламской республики и ее этническом составе.

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