Такер Карлсон взял скандальное интервью

Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое сам же назвал рискованным. Об этом журналист написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Только что закончил брать интервью у Пезешкиана. Мы знаем, что нас раскритикуют за это интервью», — указал журналист. Карлсон уточнил, что беседа с президентом исламской республики выйдет в ближайшие несколько дней.

Он также подчеркнул, что хочет поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

18 июня американский сенатор Тэд Круз в интервью Карлсону рассказал, что Вашингтон помогал Израилю наносить удары по Ирану. При этом он не смог ответить на базовые факты о численности населения исламской республики и ее этническом составе.