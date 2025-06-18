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12:22, 18 июня 2025Мир

Американский сенатор признал участие США в ударах по Ирану

Сенатор США Круз: Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Тед Круз

Тед Круз. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану. Участие США в атаках признал американский сенатор Тед Круз в интервью Такеру Карлсону, фрагмент которого опубликован на странице журналиста в соцсети X.

В ходе эмоциональной беседы сенатор обвинил Тегеран в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа. В ответ журналист заметил, что Круз сам не верит в это, поскольку в таком случае уже призвал бы нанести по Ирану ответный военный удар.

«Мы уже наносим эти удары. Прямо сегодня», — подчеркнул Круз.

После этих слов собеседника Карлсон назвал их срочной новостью, поскольку они идут вразрез с официальной позицией американской администрации. В ответ Круз уточнил, что удары по Ирану наносит Израиль, а Вашингтон лишь поддерживает его.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что советники Трампа дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к военному столкновению с Ираном на стороне Израиля. По словам Джонсона, глава Белого дома не получает точных данных о реальном положении дел, поэтому уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.

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