Американский аналитик рассказал о планах окружения Трампа по Ирану

Аналитик Джонсон: Советники Трампа толкают его к войне с Ираном

Советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к военному столкновению с Ираном на стороне Израиля. С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала DeepDive.

«Трампу сообщают, что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным», — отметил аналитик.

По его словам, глава Белого дома не получает точные данные о реальном положении дел. Поэтому Трамп уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.

Ранее сообщалось, что израильские чиновники считают, что президент Соединенных Штатов принял решение нанести удар по Ирану, если Тегеран откажется от заключения сделки по ядерной программе.

Как считают эксперты, возможное присоединение американской стороны к израильским ударам по Ирану будет не просто «символическим шагом», а значительной операцией.

До этого сам Трамп заявил, что Тегеран должен подписать ядерную сделку, иначе «что-то произойдет». При этом он не уточнил, что именно может произойти с исламской республикой.