В Израиле заявили о риске удара США по Ирану при отсутствии сделки

JPost: В Израиле считают, что США ударят по Ирану при отсутствии сделки

В Израиле чиновники считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение нанести удар по Ирану, если Тегеран откажется от заключения сделки по ядерной программе. Об этом написала газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные израильские чиновники полагают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы», — указано в статье.

Журналисты считают, что возможное присоединение американской стороны к израильским ударам по Ирану будет не просто «символическим шагом», а значительной операцией.

При этом, как утверждает издание, в настоящее время в кулуарах предпринимаются дипломатические усилия для снижения напряженности в регионе.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Иран должен подписать ядерную сделку, иначе «что-то произойдет». При этом он не уточнил, что именно может произойти с исламской республикой.

При этом политик упомянул, что Тегеран стремится к переговорам, однако с этим иранским властям стоило определиться раньше.

До этого израильские СМИ написали, что Дональд Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение».