Трамп загадочно предупредил Иран

Трамп: Либо Иран подпишет ядерную сделку, либо что-то произойдет

Иран должен подписать ядерную сделку, иначе «что-то произойдет». С таким загадочным предупреждением выступил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита «Большой семерки» (G7).

«Либо Иран подпишет ядерную сделку, либо что-то произойдет», — сказал он, не уточнив, что именно может произойти с исламской республикой.

Он также отметил, что Тегеран стремится к переговорам, однако с этим иранским властям стоило определиться раньше. «У нас было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: у нас нет сделки», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение». «Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана», — указано в сообщении The jerusalem Post.